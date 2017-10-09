Стало известно, какие продукты подорожали в Кузбассе за последний месяц

Кемеровостат обнародовал данные изменения цен, которые произошли в регионе за последний месяц. Больше остальных продуктов подорожали куриные яйца, плавленные сырки и газировка.

Зато доступнее для покупателей стал сахар, он подешевел почти на 13%. Сэкономить можно и на приобретении овощей, абсолютным лидером стал картофель. по сравнению с августом его стоимость уменьшилась на 40%

В целом, за год в регионе цены на все товары и услуги увеличились на 2%.