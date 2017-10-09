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9 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 40

Появилось видео из зала суда по иску Тинькова к блогерам Nemagia

Сегодня в Центральном районном суде Кемерова состоялось первое заседание по иску миллиардера Олега Тинькова к местным блогерам Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину. В зале собрались представители сторон, участники  интернет-сообществ и  журналисты.  Однако рассмотрение дела по существу так и не началось. Накануне от банкира  поступило заявление об отказе от претензий.  Еще в конце сентября в СМИ попала информация о том, что Олег Тиньков отзывает иск, однако блогеры ее опровергли. Теперь истец официально подтвердил свою позицию. Напомним, что  поводом к судебному разбирательству стал видеоролик "Немагии", который, по мнению бизнесмена, порочил его честь и достоинство. Он требовал взыскать с кемеровчан по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.  

 
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