Появилось видео из зала суда по иску Тинькова к блогерам Nemagia

Сегодня в Центральном районном суде Кемерова состоялось первое заседание по иску миллиардера Олега Тинькова к местным блогерам Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину. В зале собрались представители сторон, участники интернет-сообществ и журналисты. Однако рассмотрение дела по существу так и не началось. Накануне от банкира поступило заявление об отказе от претензий. Еще в конце сентября в СМИ попала информация о том, что Олег Тиньков отзывает иск, однако блогеры ее опровергли. Теперь истец официально подтвердил свою позицию. Напомним, что поводом к судебному разбирательству стал видеоролик "Немагии", который, по мнению бизнесмена, порочил его честь и достоинство. Он требовал взыскать с кемеровчан по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.