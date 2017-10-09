В КемГУ прокомментировали слияние с КемТИПП

Технологов для пищевой промышленности теперь будут готовить на новом уровне. Приказом министерства образования и науки КемТИПП стал структурным подразделением опорного КемГУ. Отныне студенты будут получать диплом об университетском образовании. Насколько изменится структура образовательного учреждения , пока не уточняется. Но студенческие стройотряды уже стали одной большой семьей и традиционный фестиваль первокурссников "Первый снег" также будет единым.