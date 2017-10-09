Топ-5 мест для незабываемого Нового года

Каждую осень мы задумываемся о том, что было бы неплохо встретить Новый год как-нибудь небанально. Оливье, бутерброды с красной икрой и «Ирония судьбы» – это великолепно, но ведь правительство дарит нам ежегодно целых 10 дней, в которые можно перевыполнить программу по «валянью и наеданию боков». А вот саму магическую ночь 31 декабря хочется чего-нибудь особенного… хочется волшебства!

Договоримся на берегу: солнце, море и песок оставляем для отпуска. Пусть вы чемпион по наряжанию гирляндами пальм, без сияющей елки, свежего морозного воздуха и улиц, укутанных снегом, правильного ощущения Нового года не бывает!

За настоящей зимой ехать далеко не придётся! Ведь мы – в Сибири. Невероятно красивая природа, качественный сервис, не хуже многих заграничных курортов, и по-настоящему уникальные места, увидеть которые нужно хотя бы раз в жизни. Новогодние праздники – лучшее для этого время, ведь особый сибирский колорит прочувствовать на 100% можно именно в это время!

Мы собрали для вас ТОП-5 мест в Сибири, где встретив Новый год, вы пополните копилку воспоминаний одним из самых невероятных приключений. Учитываем не только «вау!», спертое дыхание и искренний восторг, но и обычный житейский комфорт, а также хорошую транспортную доступность.

«Сибирская Швейцария»

Топ-1 и лучшее место для встречи Нового года – Белокуриха. Город-курорт, который нередко сравнивают с альпийскими деревушками, особенно хорош зимой и предлагает максимально разнообразный отдых. Добраться сюда легко: хоть на автомобиле, хоть на автобусе до самого курорта.

Уникальный микроклимат обеспечивает комфортную температуру и много солнца. Здесь можно насладиться величественной красотой алтайской природы: прогуляться к горе Церковке, полюбоваться панорамой заснеженных долин, восхититься инопланетными елками.

В Белокурихе работают несколько горнолыжных трасс: свой уровень найдут и начинающие, и уверенные спортсмены. Множество ресторанчиков и баров предлагают отведать блюда европейской кухни и местные деликатесы: мясо марала, таймень, мед, кедровые орешки, алтайские сыры. Так как Белокуриха – бальнеологический курорт, то сюда едут не только отдохнуть, но и подтянуть здоровье.

Размещаться гости предпочитают именно в санаториях. Каждая из здравниц готовит собственную новогоднюю программу и оформляет свою территорию, поэтому курорт в это время встречает световыми шоу, массой сюжетных ледяных фигур, катками и разнообразными активностями.

«Зимние каникулы в Белокурихе – это максимально сбалансированный отдых, в котором каждый найдет что-то свое, – рассказывает PR-директор санатория «Родник Алтая» Ирина Семенова, – Здесь и изумительная природа и уединение, и продуманная инфраструктура с шумными вечеринками, отдельная программа для малышей, не говоря уже о возможности здоровье «прокачать»! Каждый Новый год мы выбираем определенную тематику и делаем праздник в этом стиле. Помимо проживания, питания, и оздоровления, новогодние путевки включают еще и праздничный банкет, подарки-сюрпризы, бесплатные экскурсии. Кстати, можно заглянуть в гости к

потомственному алтайскому белому шаману, покататься на тройке в санях, опробовать уникальные пантовые ванны. Отдыхающих с детьми приходит поздравить Дед Мороз со Снегурочкой. А еще мы традиционно организуем салют, если верить нашим гостям – лучше, чем в столице Сибири – Новосибирске!». Заметим, что география гостей Белокурихи уже давно перешагнула Уральские горы, все больше москвичей и питерцев выбирают Горный Алтай в качестве места отдыха.

Легендарный Байкал – самое глубокое озеро на планете

На втором месте – не нуждающийся в долгом представлении Байкал. Озеро, знаменитое на весь мир, окружено ореолом мистики и легенд. Зимой здесь предлагают массу «суровых» развлечений. Во-первых, это природа. Холод, как в стихах Пушкина, дополняет яркое слепящее солнце. Вода замерзает, а ветра не позволяют поверхности покрыться сугробами, обнажая ледяную зеркальную гладь. Причудливый рисунок трещин можно изучать бесконечно – развлечение абсолютно безопасно. Этот гигантский каток можно использовать по прямому назначению: коньки, катание на санях и собачьих упряжках. А можно и как автомобильную трассу. Такая альтернативная навигация, позволит быстро добраться до мест обитания знаменитых байкальских нерп. Также туристам предлагают попробовать прелести зимней рыбалки и отведать местный деликатес – вкуснейшего омуля.

Добраться сюда можно прилетев в Иркутск на самолете, а дальше на рейсовом транспорте или заказном трансфере до непосредственного места размещения. В Иркутске работает множество турфирм предлагающих услуги по доставке.

«В Байкальске, городе на южном берегу озера, расположена гора Соболиная с хорошими горнолыжными трассами, которые ежегодно привлекают большое количество туристов, – рассказывает Татьяна Губина, сотрудник гостевого дома «У Соболиной горы», – Накатавшись, у нас можно посетить бани, сауны, бассейны – очень хорошо помогает расслабить мышцы после целого дня на горнолыжных трассах. К нам едут, в большинстве своем, из Читы, Забайкалья, Хакасии и других регионов, расположенных не так далеко от нас. Люди приезжают с удовольствием и зимой, и летом! Потрясающая природа и спокойный, расслабляющий семейный отдых на свежем воздухе – основные сокровища Байкальска».

Шерегеш: в гости к шорцам

Знаменитый горнолыжный курорт – Мекка для поклонников зимних видов спорта. И совершенно не зря. Лучшую трассу в Сибири найти сложно, отлаженная инфраструктура и удивительная природа впечатляют даже тех, кто до этого катался только в Альпах. Несмотря на то, что в России много других, возможно, более продуманных с точки зрения инфраструктуры мест, Шерегеш обладает особой атмосферой, которую действительно не встретить больше нигде. Горы здесь не менее живописные, чем в кавказском Домбае.

Добраться до Шерегеша удобно на рейсовых автобусах или автомобиле. Гостиницы лучше бронировать заранее, их здесь в сезон разбирают быстро.

На склоне много небольших кафе и ресторанчиков, где можно отведать традиционную европейскую кухню, а также насладится чаями на основе горных трав и медом. Все они заканчивают работать вместе с подъемниками, то есть до 18-00.

«Новогодние праздники у нас забронированы уже с начала осени – делится представитель гостевого дома «У Медвежонка» Владимир Гертер, – Люди приезжают к нам в основном покататься на лыжах или сноуборде. Кроме этого в Шерегеше шикарная природа, можно поиграть в пейнтбол, проехаться по снежному лесу на снегоходах или санях, да и вообще покататься на всем, на чем только душа пожелает! Это место для любителей активного отдыха. У нас не бывает скучно!».

Телецкое озеро – младший брат «Байкала»

На четвертом месте излюбленное место летнего отдыха – Телецкое озеро. Здесь вас встретит особый озерный климат: летом он обеспечивает прохладу, а зимой, напротив, удерживают температуру на отметке гораздо выше, чем в городе. К примеру, если в Новосибирске – 25, здесь вас ждут вполне комфортные – 10.

Добраться сюда можно на рейсовом автобусе из Барнаула или Новосибирска или выкупив путевку (проезд) у туроператора.

Из развлечений: завораживающие пейзажи, невероятное небо, усеянное триллионами звезд, а также прогулки по заснеженной прителецкой тайге. Многие туристы на свой страх и риск катаются здесь с ледопадов (замерзшие водопады, формирующие природную ледяную горку), исследуют окрестности на квадроциклах и снегоходах. Из «семейных» развлечений: посещение этнографического музея «Ортош» и прогулки «По тропе здоровья с Кукарачей» в заповедном поселке Яйлю.

Красноярск: Столбы и Бобровый лог

На пятом месте рейтинга – Красноярск. Отдых подойдет для тех, кому хочется сменить обстановку без лишних «заморочек».

Зимой в Красноярск едут за знаменитыми Красноярскими Столбами, которые в снежных сугробах смотрятся особенно экзотично, а также насладиться другим не менее знаменитым сегодня местом – фанпарком «Бобровый лог». Обе достопримечательности находятся практически в черте города. Если Столбы не нуждаются в рекламе, то «Бобровый лог» не так хорошо знаком Новосибирцам. Зимой в парке работают 14 трасс разного уровня сложности, восемь из которых сертифицированы техническим комитетом FIS. Кроме того здесь работает неплохой каток, можно покататься с горы на плюшке, организуют новогоднюю программу и елку. Для детей отдельные развлечения и горки, работает детская комната. После активных программ можно расслабиться и погреться в спа-салоне. Разместиться можно в гостиницах или хостелах.

NB! Места в гостиницах, ресторанах и санаториях разбирают заранее, также как и места на рейсах с комфортными датами. Бронировать рекомендуем, сразу после прочтения статьи!