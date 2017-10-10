В Кемерове подожгли Toyota Land Cruiser

Очередное возгорание автомобиля произошло в областной столице. На этот раз, вечером 9 октября полыхал Toyota Land Cruiser 200, припаркованный около жилого дома по проспекту Ленина, 162. В МЧС по Кемеровской области сообщили, что у машины обгорели моторный отсек, салон, оплавилось лакокрасочное покрытие.

- Предварительная причина возгорания — умышленные действия по уничтожению чужого имущества и нанесению вреда здоровью человека, — рассказали в ведомстве, отметив, что пострадавших нет.