В Кемерове на Южном открывается сельскохозяйственная ярмарка

Горожан приглашают на сельскохозяйственную ярмарку, которая начала работать на бульваре Патриотов. Свою продукцию представили 30 кузбасских предпринимателей из Кемерова, Промышленновского и Топкинского районов.

- Свежее мясо по сниженным ценам представят фермеры. Кемеровчан порадует большое разнообразие колбасной продукции, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд, папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи и многое другое, - сообщили в мэрии. Работать ярмарка будет каждую неделю по пятницам и субботам с 09:00 до 16:00.

Фото: администрация Кемерова