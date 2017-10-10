В Кемерове погиб мужчина, упав с пятого этажа

Очередной случай падения людей с высоты произошёл в областном центре. Так, ЧП произошло ранним утром в одном из домов улице Юрия Смирнова. Прохожие увидели мужчину, лежавшего на земле, и вызвали медиков. Они установили, что горожанин мёртв. Выяснилось, что 41-летний кемеровчанин не смог открыть дверь своей квартиры и решил войти через балкон.

- Через подъездное окно он вылез наружу, дотянулся до балкона, однако открыть его не смог, рухнул вниз и разбился, - сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».