Кузбасский губернатор потребовал закрывать опасные переезды

Ровный асфальт и свежая разметка не всегда гарантия безаварийности. Губернатор Аман Тулеев провел рабочее совещание со cвоими заместителями и руководителями подразделений. Одной из главных тем стала - ситуация на дорогах. Первые заморозки уже добавили проблем. За последние три дня в Кузбассе произошло 18 аварий. Инспекторы призывают переходить на зимний, более аккуратный стиль вождения. И, конечно, своевременно менять резину. Особую тревогу вызывают также железнодорожные переезды. Так, во Владимирской области на перегоне погибли 17 человек.