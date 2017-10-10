В Кемерове пациент психбольницы похитил у больных 1,6 миллиона рублей

В столице Кузбасса осудили мошенников, обворовавших пациентов психбольницы.

По версии следствия, в марте 2016 года 68-летний мужчина проходил лечение в психиатрической больнице. Однажды, воспользовавшись отсутствием в кабинете медперсонала, он переписал анкетные данные и номера счетов сберкнижек других пациентов.

После выписки пенсионер изготовил бланк временного удостоверения личности, вклеил туда свою фотографию, вписал данные одного из больных и поставил печать. Затем мужчина обратился в банк и попросил восстановить книжку. Чтобы снять деньги, он предъявил поддельное удостоверение. Таким образом, мошенник снял 440 000 рублей.

По такой схеме, с помощью пасынка и знакомого злоумышленнику удалось снять деньги со счетов пяти пациентов на общую сумму 1 661 000 рублей.

«Судом фигуранты признаны виновными и приговорены к реальному лишению свободы: организатору преступлений назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, его соучастники получили по 3 года лишения свободы», - сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».