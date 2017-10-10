История с прокопьевским домом, где рухнула стена, получила продолжение

Получила продолжение история с домом по улице Можайская в Прокопьевске, где рухнула стена. Как оказалось, виноваты были собственники, которые сделали незаконную перепланировку двух квартир, объединив их в одну. Тогда власти быстро отреагировали на сигнал и уже спустя неделю отремонтировали объект. Теперь к в редакцию «Вестей» звонят жители соседних бараков. По их словам, они тоже не могут найти общий язык с управляющей компанией.