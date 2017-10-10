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Новости |Происшествия
10 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 33

История с прокопьевским домом, где рухнула стена, получила продолжение

Получила продолжение история с домом  по улице Можайская   в Прокопьевске, где  рухнула стена. Как оказалось, виноваты   были    собственники, которые сделали незаконную перепланировку двух квартир, объединив их  в одну. Тогда власти быстро отреагировали на сигнал и уже спустя неделю отремонтировали объект.  Теперь к в редакцию «Вестей» звонят жители соседних бараков.  По их словам, они тоже не могут найти общий язык с управляющей компанией.

 

 
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