В Кемерове грузовик сбил мопед

В областной столице 9 октября произошла авария. Около 11:00 на улице Рабочая водитель автомобиля «ЗиЛ» начал поворачивать налево и сбил скутериста, пытавшегося обогнать грузовик.

В результате жёсткого столкновения 35-летний водитель двухколёсного транспорта получил различные травмы, его доставили в больницу.

«По предварительным данным, авария произошла по вине 26-летнего водителя ЗИЛа. Он не убедился в безопасности манёвра при повороте налево», - сообщили в городской ГИБДД.

Инспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.

Фото: "Инцидент Кемерово"