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Новости |Общество
10 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 105

Губернатор Кузбасса обсудил с заместителями вопросы борьбы с терроризмом

Ещё одна тема совещания - борьба с терроризмом. В минувшие выходные в Кемерове  вновь зафиксирован ложный звонок. Неизвестный сообщил, что заминирован торговый центр в Рудничном районе. На место незамедлительно прибыли сотрудники спецслужб, было эвакуировано 156 человек. Злоумышленника оперативно  вычислили и задержали. Им оказался ранее судимый мужчина, у которого  изъяли  сотовый телефон и другие вещественные доказательства.  Возбуждено уголовное дело. Аман Тулеев особо подчеркнул, что ситуация  во всем мире напряженная, опасность   может коснуться каждого. 

 

 

 
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