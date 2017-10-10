Губернатор Кузбасса обсудил с заместителями вопросы борьбы с терроризмом

Ещё одна тема совещания - борьба с терроризмом. В минувшие выходные в Кемерове вновь зафиксирован ложный звонок. Неизвестный сообщил, что заминирован торговый центр в Рудничном районе. На место незамедлительно прибыли сотрудники спецслужб, было эвакуировано 156 человек. Злоумышленника оперативно вычислили и задержали. Им оказался ранее судимый мужчина, у которого изъяли сотовый телефон и другие вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело. Аман Тулеев особо подчеркнул, что ситуация во всем мире напряженная, опасность может коснуться каждого.