Старая версия сайта
Старая версия сайта
Новости Спецпроекты Прислать новость
Новости |Россия и мир
10 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 25

В Сирии разбился российский самолёт

В Сирии разбился российский самолёт

Во время взлёта с аэродрома Хмеймим в Сирии разбился российский фронтовой бомбардировщик Су-24.

Инцидент произошёл 10 октября. «Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился», - передаёт «РИА Новости». Отмечается, что экипаж бомбардировщика не успел катапультироваться и погиб.  

По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность машины.

Напомним, что это уже четвёртый самолёт, который Россия потеряла во время операции в Сирии. Ранее Су-33 и МиГ-29 выкатились за пределы палубы авианосца «Адмирал Кузнецов». Также в ноябре 2015 года бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем.  

 
Архив
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
События Общество Бизнес Здравоохранение Кафедра журналистики Криминал Культура Наука Новости компаний Образование Приют «Верный» Происшествия Россия и мир Строительство Спорт

Последние новости

Топ-5 мест для незабываемого Нового года
10 октября 2017 142
«Сделано в СССР»: ищем таланты
28 сентября 2017 832
В Сирии разбился российский самолёт
10 октября 2017 25
По факту гибели горняка на кузбасском руднике возбудили уголовное дело
10 октября 2017 48
В Кемерове стартовал турнир по русскому хоккею «Кубок Михайло Волкова»
10 октября 2017 44
В Междуреченске появились "умные" пешеходные переходы
10 октября 2017 43
В Кемерове 19 машин одновременно выехали на полосу встречного движения
10 октября 2017 70
В Кемерове 19-летний парень бросился из окна 7 этажа
10 октября 2017 1035
В Кемерове грузовик сбил мопед
10 октября 2017 130
В Кемерове пациент психбольницы похитил у больных 1,6 миллиона рублей
10 октября 2017 225
Губернатор Кузбасса обсудил с заместителями вопросы борьбы с терроризмом
10 октября 2017 150
В центре Кемерова с крыши здания сбросилась девушка
10 октября 2017 1143
Шерегеш сняли с высоты птичьего полёта
10 октября 2017 110
В Кемеровской больнице прошёл праздник урожая
10 октября 2017 91
В магазинах Новокузнецка появился «чпокер»
10 октября 2017 109
В Новокузнецке подорожал проезд в маршрутках
10 октября 2017 181
Кемеровских пенсионеров атаковали мошенники
10 октября 2017 96
История с прокопьевским домом, где рухнула стена, получила продолжение
10 октября 2017 86
Все новости

Спецпроекты

Вести 20:45
"Вести-Кузбасс 20:45" от 09.10.17
9 октября 2017 234
События недели
События недели от 07.10.2017
8 октября 2017 555
В Кемерове на создание безопасных и качественных дорог потратили 1 миллиард 250 миллионов рублей
10 октября 2017 51
Мария Денисова: "Чёрное и белое"
10 октября 2017 41
В Кузбассе пресекли деятельность преступной группы, помогавшей предпринимателям укрываться от налогов
10 октября 2017 43
Аман Тулеев провел рабочее совещание по вопросам обеспечения безопасности населения региона
9 октября 2017 249
Чудо рождения: конкурс акушерок
9 октября 2017 104
Выходные в Кузбассе: куда пойти и что посмотреть
6 октября 2017 311
Могут ли дети обойтись без смартфонов?
6 октября 2017 259
Новости Спецпроекты Новости партнеров Прислать новость

Для детей старше 16 лет.

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.