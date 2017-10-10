В Сирии разбился российский самолёт

Во время взлёта с аэродрома Хмеймим в Сирии разбился российский фронтовой бомбардировщик Су-24.

Инцидент произошёл 10 октября. «Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился», - передаёт «РИА Новости». Отмечается, что экипаж бомбардировщика не успел катапультироваться и погиб.

По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность машины.

Напомним, что это уже четвёртый самолёт, который Россия потеряла во время операции в Сирии. Ранее Су-33 и МиГ-29 выкатились за пределы палубы авианосца «Адмирал Кузнецов». Также в ноябре 2015 года бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем.