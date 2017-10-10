В Кемерове из-за антитеррористических учений перекроют несколько улиц

В столице Кузбасса 12 октября с 9:00 до 15:00 пройдут антитеррористические учения. В связи с их проведением в городе ограничат движение по нескольким улицам:

- улице Марковцева от проспекта Ленинградского до улицы Ворошилова;

- нечётной стороне бульвара Строителей от улицы Стройотрядовской до улицы Марковцева;

- чётной стороне бульвара Строителей от дома № 44 до улицы Марковцева.

В администрации Кемерова попросили горожан учитывать данную информацию при формировании маршрутов передвижения по областной столице.

Изображение: "Газета Кемерова"