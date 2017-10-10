В Кузбассе девушка из-за громкой музыки попала под электровоз

Девушка переходила железную дорогу в наушниках и не услышала приближающийся поезд.

Инцидент произошёл в районе станции Кемерово-Сортировочная. Девушка подходила к железнодорожному полотну, слушая музыку, и не услышала звуковые сигналы, которые подавал машинист. Мужчина применил экстренное торможение, однако поезд не успел остановиться, и 29-летняя кемеровчанка врезалась в электровоз, после чего отлетела в сторону.

«Из видимых повреждений у пострадавшей осталась только царапина на лбу, однако, прибывшие на скорой медики позже зафиксировали ушиб головного мозга», - сообщили в ЛУ МВД по Сибири.

Отмечается, что пострадавшая слушала музыку и полностью абстрагировалась от внешнего мира. Девушку госпитализировали.