Старая версия сайта
Старая версия сайта
Новости Спецпроекты Прислать новость
Новости
10 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 33

В Кузбассе девушка из-за громкой музыки попала под электровоз

В Кузбассе девушка из-за громкой музыки попала под электровоз

Девушка переходила железную дорогу в наушниках и не услышала приближающийся поезд.

Инцидент произошёл в районе станции Кемерово-Сортировочная. Девушка подходила к железнодорожному полотну, слушая музыку, и не услышала звуковые сигналы, которые подавал машинист. Мужчина применил экстренное торможение, однако поезд не успел остановиться, и 29-летняя кемеровчанка врезалась в электровоз, после чего отлетела в сторону.

«Из видимых повреждений у пострадавшей осталась только царапина на лбу, однако, прибывшие на скорой медики позже зафиксировали ушиб головного мозга», - сообщили в ЛУ МВД по Сибири.  

Отмечается, что пострадавшая слушала музыку и полностью абстрагировалась от внешнего мира. Девушку госпитализировали.  

 
Архив
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
События Общество Бизнес Здравоохранение Кафедра журналистики Криминал Культура Наука Новости компаний Образование Приют «Верный» Происшествия Россия и мир Строительство Спорт

Последние новости

Топ-5 мест для незабываемого Нового года
10 октября 2017 159
«Сделано в СССР»: ищем таланты
28 сентября 2017 846
В Кузбассе девушка из-за громкой музыки попала под электровоз
10 октября 2017 34
В Кемерове из-за антитеррористических учений перекроют несколько улиц
10 октября 2017 278
В Сирии разбился российский самолёт
10 октября 2017 89
По факту гибели горняка на кузбасском руднике возбудили уголовное дело
10 октября 2017 82
В Кемерове стартовал турнир по русскому хоккею «Кубок Михайло Волкова»
10 октября 2017 80
В Междуреченске появились "умные" пешеходные переходы
10 октября 2017 87
В Кемерове 19 машин одновременно выехали на полосу встречного движения
10 октября 2017 122
В Кемерове 19-летний парень бросился из окна 7 этажа
10 октября 2017 1213
В Кемерове грузовик сбил мопед
10 октября 2017 138
В Кемерове пациент психбольницы похитил у больных 1,6 миллиона рублей
10 октября 2017 271
Губернатор Кузбасса обсудил с заместителями вопросы борьбы с терроризмом
10 октября 2017 173
В центре Кемерова с крыши здания сбросилась девушка
10 октября 2017 1255
Шерегеш сняли с высоты птичьего полёта
10 октября 2017 121
В Кемеровской больнице прошёл праздник урожая
10 октября 2017 97
В магазинах Новокузнецка появился «чпокер»
10 октября 2017 123
В Новокузнецке подорожал проезд в маршрутках
10 октября 2017 212
Все новости

Спецпроекты

Вести 20:45
"Вести-Кузбасс 20:45" от 09.10.17
9 октября 2017 254
События недели
События недели от 07.10.2017
8 октября 2017 562
В Кемерове на создание безопасных и качественных дорог потратили 1 миллиард 250 миллионов рублей
10 октября 2017 62
Мария Денисова: "Чёрное и белое"
10 октября 2017 48
В Кузбассе пресекли деятельность преступной группы, помогавшей предпринимателям укрываться от налогов
10 октября 2017 54
Аман Тулеев провел рабочее совещание по вопросам обеспечения безопасности населения региона
9 октября 2017 267
Чудо рождения: конкурс акушерок
9 октября 2017 108
Выходные в Кузбассе: куда пойти и что посмотреть
6 октября 2017 321
Могут ли дети обойтись без смартфонов?
6 октября 2017 266
Новости Спецпроекты Новости партнеров Прислать новость

Для детей старше 16 лет.

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.