В Кемерове пройдут масштабные антитеррористические учения

Сегодня стало известно, в столице Кузбасса пройдут масштабные антитеррористические учения. В четверг в городе перекроют сразу три улицы: Марковцева, проспект Ленина и бульвар Строителей. Причина тренировки - участившиеся случаи ложных сигналов о минировании. Так в Кемерове задержали мужчину, который по телефону сообщил, что в одном из торговых центров заложена бомба. Людей оперативно эвакуировали, возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают, - современные технологии позволяют отследить звонок-угрозу с любого мобильного, таксофона или интернет. Тогда преступник отправится за решётку. И как сегодня отметил губернатор, ситуация во всем мире напряженная, опасность может коснуться каждого.