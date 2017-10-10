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Новости |Общество
10 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 69

В Кемерове пройдут масштабные антитеррористические учения

Сегодня стало известно,  в столице Кузбасса пройдут масштабные антитеррористические учения. В четверг в городе перекроют сразу три улицы: Марковцева, проспект Ленина и бульвар Строителей. Причина тренировки - участившиеся случаи ложных сигналов о минировании. Так в Кемерове задержали мужчину, который  по телефону  сообщил, что  в  одном из торговых  центров  заложена бомба.  Людей оперативно эвакуировали, возбуждено  уголовное  дело. 

Полицейские напоминают, - современные технологии позволяют отследить звонок-угрозу с любого мобильного, таксофона или интернет.  Тогда преступник отправится за решётку. И как сегодня отметил губернатор,  ситуация  во всем мире напряженная, опасность может коснуться каждого.  

 
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