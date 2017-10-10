Появилось видео смертельного падения 19-летнего кемеровчанина с 7 этажа (18+)

Трагедию сняли на камеру жильцы соседнего дома.





Ранее Вести42.ru сообщали, что в Кемерове 10 октября, упав с 7 этажа, погиб 19-летний юноша. Накануне в Сети появилось видео, на котором запечатлены последние минуты жизни молодого человека. На кадрах видно, что парень свисает из окна и пытается забраться в квартиру. По сообщению «Сибдепо», 2 человека поочерёдно пытались помочь ему и затащить наверх. Парень раз за разом предпринимал отчаянные попытки спастись, но когда силы его оставили, кемеровчанин сорвался и упал вниз. При падении молодой человек получил травмы несовместимые с жизнью.

Добавим, что незадолго до этого инцидента, похожий случай произошёл на улице Красноармейской, там из окна 11 этажа выпала 17-летняя школьница.

В гибели подростков сейчас разбираются правоохранители, им предстоит выяснить, связаны ли эти происшествия друг с другом.