В смертельном ДТП на кузбасской трассе автобус смял «девятку»

Жёсткая авария произошла 10 октября в Беловском районе.

На 3 километре дороги «Подъезд к посёлку Новый Каракан» в 20:50 столкнулись ВАЗ-21093 и автобус НефАЗ. По сообщению кузбасской ГИБДД, водитель «легковушки» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, по которой двигался автобус. После столкновения, 37-летний водитель «девятки» погиб на месте.

Отмечается, что в момент аварии в НефАЗе находился только водитель, он не пострадал.