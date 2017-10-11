В травмоцентре Кемерова получили помощь более 5.000 человек

Чтобы оказать помощь при чрезвычайных происшествиях максимально оперативно, в области, по инициативе губернатора Амана Тулеева, открыты 19 травмоцентров. Они расположены на базе больниц в городах и районах, работают круглосуточно, дежурят травматологи, хирурги, реаниматологи. Отделения оснащены самым современным диагностическим и операционным оборудованием. На сегодняшний день только в Кемерове пролечено более пяти тысяч человек, из них 808 – жители региона.