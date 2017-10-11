В Кемерове молодых людей осудили за сбыт наркотиков

Работа курьером довела до тюрьмы. Сегодня в Кемерове осудили молодых людей за сбыт наркотиков. 18-летние Максим и Дарья нашли объявление о подработке в интернете, закладывали в тайники на улицах областного центра синтетические вещества, известные как "соль" и "спайс". В итоге юноша отправился за решетку на 6 лет, а девушка - на 4 года. Стоит добавить, зарабатывали они в месяц около 20 тысяч рублей на двоих, но заплатили за это непомерно высокую цену. С января подобных уголовных дел в Кузбассе возбуждено почти две тысячи.