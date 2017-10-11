В кемеровской Лесной Поляне появится горнолыжная трасса и школа искусств

Губернатор Кузбасса обсудил развитие Лесной Поляны с президентом АСО «Промстрой» Борисом Горобцовым.

Представитель застройщика рассказал Аману Тулееву о тех задачах, которые уже реализовали в рамках проекта «Лесная Поляна» и о планах, которые предстоит притворить в жизнь.

Губернатор поставил задачу до конца 2019 года открыть в городе-спутнике ещё одну общеобразовательную школу и школу искусств для всестороннего развития детей. Также в Лесной Поляне появятся зоопарк, луна-парк, лыжная трасса для скоростного спуска и новые велосипедные и лыжные трассы с пунктами проката. Также Аман Тулеев посоветовал активнее развивать туризм и семейный отдых для горожан и гостей Кемерова.