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11 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 25

В кемеровской Лесной Поляне появится горнолыжная трасса и школа искусств

В кемеровской Лесной Поляне появится горнолыжная трасса и школа искусств

Губернатор Кузбасса обсудил развитие Лесной Поляны с президентом АСО «Промстрой» Борисом Горобцовым.

Представитель застройщика рассказал Аману Тулееву о тех задачах, которые уже реализовали в рамках проекта «Лесная Поляна» и о планах, которые предстоит притворить в жизнь.

Губернатор поставил задачу до конца 2019 года открыть в городе-спутнике ещё одну общеобразовательную школу и школу искусств для всестороннего развития детей. Также в Лесной Поляне появятся зоопарк, луна-парк, лыжная трасса для скоростного спуска и новые велосипедные и лыжные трассы с пунктами проката. Также Аман Тулеев посоветовал  активнее развивать туризм и семейный отдых для горожан и гостей Кемерова. 

 
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