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11 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 59

В Кемерове изменится расписание автобусного маршрута

В Кемерове изменится расписание автобусного маршрута

Расписание автобуса № 128 работающего на маршруте «д.п. Вокзал —  с. Берёзово» изменится с 16 октября.

Теперь от д.п. Вокзал транспортное средство будет отходить в 14:40. Остальное время отправлению не изменится: 7:35, 10:50, 12:40, 17:25, 19:25, 21:05.

Из села Берёзово автобус будет отправляться в 13:40, 15:40, 20:25. Из деревни Сухая речка  13:20, 13:55, 15:20, 15:55, 20:05. Остальное время отправления останется прежним.

По сообщению Управления единого заказчика транспортных услуг, изменения связаны с тем, что автобус опаздывает при выполнении некоторых рейсов.

 
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