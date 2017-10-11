Кузбассовца осудили за изнасилование юной девушки

Суд вынес приговор по делу 19-летнего жителя Киселёвска, обвиняемого по статье «Изнасилование несовершеннолетней». Установлено, что в декабре прошлого года мужчина пил с друзьями, в этой компании была и 17-летняя потерпевшая. В какой-то момент кузбассовец предложил девушке сходить в магазин и еще купить алкоголь.

- В пути осужденный под предлогом, что нужно взять деньги, завел девушку к себе домой. Там он избил ее и изнасиловал. Затем, пообещав, что никому не расскажет о произошедшем, она покинула квартиру молодого человека. Дома потерпевшая обо всем рассказала матери, которая вызвала сотрудников правоохранительных органов, - сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области. В ведомстве добавили, что мужчине суд назначил 6 лет колонии строгого режима.