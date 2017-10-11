По факту гибели кемеровчанки под колёсами поезда возбудили уголовное дело

Сегодня в Кузбассе обсуждают страшный случай на железной дороге. Накануне в Кировском районе Кемерова поезд насмерть сбил девушку. От полученных травм она скончалась на месте до приезда скорой. Следком начал проверку, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Рядом с телом обнаружили наушники. Уже известно, погибшая переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Правоохранители просят кузбассовцев не забывать о правилах безопасности.