Кузбассовец, который «под кайфом» задавил женщину, отправится в тюрьму

Прокопьевский гонщик отправится за решётку. Сегодня вступил в законную силу приговор водителю, который управлял машиной в состоянии сильного наркотического опьянения и насмерть сбил женщину. ДТП произошло 16 октября 2016 года. Одним из доказательств вины стала запись с видеорегистратора, известная в интернете под названием «Валера, тормози!». Автолюбитель проведёт в колонии 4 года. Подсудимый обжаловал решение в Кемеровском областном суде, но оно осталось неименным.