Замгубернатора Валерий Цой провел совещание с руководством кузбасских больниц

Сегодня заместитель губернатора Валерий Цой провел селекторное совещание с руководителями медицинских учреждений области. Речь шла о недопустимости «кабинетного стиля работы». Она должна быть максимально открытой, а сами руководители более доступными. Основная задача - немедленная реакция на обращения пациентов, их родственников, врачей и медсестёр. Так же абсолютно недопустимы хамство и грубость. Все это будет учитываться при аттестации на соответствие занимаемой должности. Кроме того, Валерий Цой дал распоряжение организовать группы быстрого реагирования для помощи больницам, которые оказались в сложной экономической ситуации.