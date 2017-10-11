В Кемерове участковый изготавливал и продавал наркотики

Сегодня в Кемерове взяли под стражу подозреваемых в организации незаконного наркобизнеса. По версии следствия, производство и продажу наркотиков организовал участковый полицейский. В августе он со своим знакомым снял квартиру, где и занимались преступным бизнесом. Об этом стало известно сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оборотней в погонах задержали с поличным, возбуждено уголовное дело.