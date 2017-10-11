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11 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 42

На кемеровском рынке задержали нелегальных мигрантов

За 8 месяцев этого года в Кузбасс на постоянное место жительства переехали более тысячи мигрантов. Граждане Казахстана, Таджикистана, Армении, Киргизии и других бывших союзных республик прибыли по госпрограмме «Добровольного переселения».  Они получили денежные компенсации на переезд  и обустройство.  А вот тех, кто находится в области нелегально – отправляют домой. Сегодня в ходе рейда на кемеровском рынке сотрудники спецслужб задержали гастарбайтер, который находился в международном розыске за сбыт наркотиков. Кроме того  были проверены более 100 иностранцев, выявлено 8 случаев нарушения миграционного законодательства. Составлены протоколы. Нелегалы оштрафованы, в ближайшее время они покинут пределы Российской Федерации. 

 
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