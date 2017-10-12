В ГИБДД Кемерова сообщили подробности смертельного ДТП на Октябрьском проспекте

Ранее «Вести-Кузбасс» сообщали о страшной аварии, произошедшей утром 12 октября на Октябрьском проспекте около областной больницы. Здесь сбили пешехода, он скончался. В ГИБДД города рассказали детали ДТП. Оно произошло в 6:05. Со стороны Пионерского бульвара в сторону улицы Терешковой ехал 23-летний водитель на Mitsubishi Lancer. В этот момент пешеход переходила дорогу вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля. Столкновения избежать не удалось, молодой мужчина погиб. В ведомстве отметили, что по данному факту проводится проверка.