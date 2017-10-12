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Новости |Общество
12 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 366

В ГИБДД Кемерова сообщили подробности смертельного ДТП на Октябрьском проспекте

В ГИБДД Кемерова сообщили подробности смертельного ДТП на Октябрьском проспекте

Ранее «Вести-Кузбасс» сообщали о страшной аварии, произошедшей утром 12 октября на Октябрьском проспекте около областной больницы. Здесь сбили пешехода, он скончался.   В ГИБДД города рассказали детали ДТП.  Оно произошло в 6:05. Со стороны Пионерского бульвара в сторону улицы Терешковой ехал 23-летний водитель на Mitsubishi Lancer. В этот момент пешеход  переходила дорогу вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля. Столкновения избежать не удалось, молодой мужчина погиб. В ведомстве отметили, что по данному факту проводится проверка.

 

 

 
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