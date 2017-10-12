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12 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 53

Торговый парк «Сотка» приглашает на ярмарку «Богатый урожай»

Приезжай, честной народ! 14 октября ярмарка «Богатый урожай» на «Сотке» тебя ждет капуста, лук, морковь, кабачки. Приходи, не пропусти! На открытой фруктово-овощной площадке помидоры, перец, виноград, арбузы, дыни со скидками до 30%. В торговом парке «Сотка» 14 октября фермеры и производители Кузбасса представят свою продукцию по выгодным ценам. «Беловское рыбное хозяйство», фермерские хозяйства с мясной, молочной продукцией, а также свежая выпечка. На ярмарке свою продукцию представят пчеловодческие хозяйства Кузбасса. А в «Поляне» скидки действуют уже сейчас.

Так, в отделе «Свежее мясо» - свинина на кости охлаждённая 189 рублей за килограмм. Целую неделю с 11 по 17 октября в магазине «Поляна» - только выгодные покупки. Здесь суперскидки на целый ряд самых актуальных товаров. Сыр Российский - 219,90, сахар - 32,90 за килограмм, чай «Лисма» 100 пакектов всего 69,90. Действует суперцена и на цыпленка охлажденного - 89,9 за килограмм! Выбирайте лучшее, покупайте с удовольствием. Вместе с торговым парком «Сотка».  

 
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