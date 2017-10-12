Торговый парк «Сотка» приглашает на ярмарку «Богатый урожай»

Приезжай, честной народ! 14 октября ярмарка «Богатый урожай» на «Сотке» тебя ждет капуста, лук, морковь, кабачки. Приходи, не пропусти! На открытой фруктово-овощной площадке помидоры, перец, виноград, арбузы, дыни со скидками до 30%. В торговом парке «Сотка» 14 октября фермеры и производители Кузбасса представят свою продукцию по выгодным ценам. «Беловское рыбное хозяйство», фермерские хозяйства с мясной, молочной продукцией, а также свежая выпечка. На ярмарке свою продукцию представят пчеловодческие хозяйства Кузбасса. А в «Поляне» скидки действуют уже сейчас.

Так, в отделе «Свежее мясо» - свинина на кости охлаждённая 189 рублей за килограмм. Целую неделю с 11 по 17 октября в магазине «Поляна» - только выгодные покупки. Здесь суперскидки на целый ряд самых актуальных товаров. Сыр Российский - 219,90, сахар - 32,90 за килограмм, чай «Лисма» 100 пакектов всего 69,90. Действует суперцена и на цыпленка охлажденного - 89,9 за килограмм! Выбирайте лучшее, покупайте с удовольствием. Вместе с торговым парком «Сотка».