В Кузбассе суд лишил депутата мандата за сокрытие имущества

Депутат Крапивинского городского поселения нарушил Федеральный законом «О противодействии коррупции» и остался без мандата.

Прокуратура Крапивинского района в июне 2017 года проверила декларационную компанию за 2016 год и выявила нарушения у одного из чиновников. «Депутат городского поселения указал в декларации недостоверные сведения об отсутствии у него в собственности и пользовании недвижимого имущества. Вместе с тем он имел в долевой собственности квартиру в городе Кемерово и жил в ней», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Правоохранители потребовали устранить нарушения закона и досрочно прекратить полномочия чиновника, однако Совет народных депутатов проголосовал против. После чего, сотрудники прокуратуры обратились в суд.

По решению суда, полномочия депутата досрочно прекращены.