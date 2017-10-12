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12 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 68

В Кузбассе суд лишил депутата мандата за сокрытие имущества

В Кузбассе суд лишил депутата мандата за сокрытие имущества

Депутат Крапивинского городского поселения нарушил Федеральный законом «О противодействии коррупции» и остался без мандата.

Прокуратура Крапивинского района в июне 2017 года проверила декларационную компанию за 2016 год и выявила нарушения у одного из чиновников. «Депутат городского поселения указал в декларации недостоверные сведения об отсутствии у него в собственности и пользовании недвижимого имущества. Вместе с тем он имел в долевой собственности квартиру в городе Кемерово и жил в ней», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Правоохранители потребовали устранить нарушения закона и досрочно прекратить полномочия чиновника, однако Совет народных депутатов проголосовал против. После чего, сотрудники прокуратуры обратились в суд.

По решению суда, полномочия депутата досрочно прекращены. 

 
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