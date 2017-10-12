Жительница Кузбасса несколько месяцев прятала тело младенца под крыльцом своего дома

В Берёзовском утвердили обвинительное заключение в отношении 38-летней женщины, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка. В феврале этого года она родила дома сына, младенец был жив и кричал. Мать, не желая его смерти, она вынесла малыша в неотапливаемые сени и оставила на несколько часов. Когда наступил вечер, она спрятала тело под крыльцом своего дома. Когда наступил апрель, и потеплело, женщина перенесла останки на свалку рядом с домом. Труп ребёнка случайно нашла младшая дочь, когда гуляла с подругой. Дети расскзали обо всем взрослым и полиции, женщину задержали.

- Как рассказала женщина, у нее уже есть пятеро детей, четверо их которых – несовершеннолетние. У нее тяжелое материальное положение, и не было возможности воспитывать еще одного ребенка. Она никому не говорила о беременности, за медицинской помощью не обращалась. Когда мальчик родился, решила избавиться от него, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Теперь она ждёт суда, жительнице региона грозит до 5 лет.