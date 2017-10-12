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Новости |Происшествия
12 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 67

Видео: в Кемерове пьяный водитель устроил массовое ДТП

В Центральном районе Кемерова, автомобилист устроил гонки. О происшествии в дежурную часть ГИБДД сообщили очевидцы. По сигналу на задержание выехали несколько экипажей. На требования полицейских остановиться, водитель только добавлял скорость. На одном из перекрестков он выскочил на красный сигнал светофора, протаранил две легковушки, и на соседнем проспекте столкнулся еще с двумя  машинами. Оказалось, управлял авто 29-летний кемеровчанин. Он никогда не имел прав, к тому же был пьян. За опасные манёвры лихачу грозит уголовная ответственность. только чудом удалось избежать жертв. 

 
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