В Таштагольском районе проверили готовность к зиме

Коммунальные службы показали снегоуборочную технику и отчитались об аварийном запасе материалов, их должно хватить на обслуживание 100 поселков. Синоптики обещают морозы и сильные снегопады, важно, чтобы все машины были исправны. Учли замечания по прошлому сезону, когда из-за обильных осадков не успевали приводить улицы в порядок. Заранее составили графики, Отремонтировали переправы. А в поселке Темир открыли мост, путь сократился на полтора километра.





