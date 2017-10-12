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Новости |Общество
12 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 43

В Таштагольском районе проверили готовность к зиме

Коммунальные службы показали снегоуборочную технику и отчитались об аварийном запасе материалов, их должно хватить на обслуживание 100 поселков. Синоптики обещают морозы и сильные снегопады, важно, чтобы все машины были исправны. Учли замечания по прошлому сезону, когда из-за обильных осадков не успевали приводить улицы в порядок. Заранее составили графики, Отремонтировали переправы. А в поселке Темир открыли мост, путь сократился на полтора километра.


 
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