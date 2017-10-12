Синоптики Кузбасса дали прогноз на выходные дни

В Кемеровской области будет тепло в ближайшие дни, сильных осадков не ожидается, сообщили специалисты.

В пятницу столбик термометра будет на отметках…+2…+7, без дождей, ветер северный умеренный. Ночью уже…-3…-8.

- Выходные дни на этой неделе будут с достаточно комфортными температурами, мы попадаем в теплый сектор южного циклона. В субботу днем ….+5…+10 с юго-восточным умеренным ветром, преимущественно без осадков. В ночь столбик термометра понизится до …-4…+1, - рассказали в Кемеровском гидрометцентре. Что касается воскресенья, то днём 8-13 тепла, ночью…-1…+4.