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Новости |Происшествия
12 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 72

Кемеровчанин «подвозил бога» на машине и бегал в одних трусах в кафе

Сотрудники МВД областной столицы задержали странного мужчину, который угнал автомобиль, бегал в кафе в одном нижнем белье и утверждал, что его  «просил подвезти всевышний».

Когда стали разбираться, выяснилось, что это 36-летний житель Промышленновского района. Он сбежал из больницы, где находился с травмой головы, которую получил  после уличной травмы. Также у кузбассовца медики диагностировали алкогольную интоксикацию. Мужчина не стал ждать окончания курса реабилитации, в одних трусах выскочил во дворе  и сел в   ВАЗ-2114. В машине кто-то оставил ключ зажигания.  

-  Завладев автомобилем, злоумышленник протаранил металлические ворота и скрылся. А через несколько минут полицейские задержали автоугонщика уже в кафе. Пояснить причины своего поведения он не смог, рассказав лишь, будто его «попросил подвезти всевышний, — сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. В отношении «божественного таксиста» возбудили уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

 
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