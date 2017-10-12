В Кемерове выступят популярные кубинские музыканты

В Государственной филармонии Кузбаса с единственным в России концертом 14 октября выступит один из самых успешных кубинских музыкантов Александр Абреу и группа Havana D´Primera. Коллектив в Сибирь приедет в первый раз в рамках большого Евротура. Как отметили организаторы – школа танцев «Сальса Кубана» - это знаковое событие для всех, кто любит латиноамериканскую культуру и сальсерос не только областного центра, но и всей страны. После концерта запланирована вечеринку, где можно потанцевать, а ещё выиграть Iphone и годовой абонемент в школу танцев «Сальса Кубана».

Подробности можно уточнить в группе школы