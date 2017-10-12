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Новости |Происшествия
12 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 87

Смертельное ДТП на Октябрьском проспекте в Кемерове попало на видео

«Вести-Кузбасс» рассказывали о страшной  аварии, произошедшей ранним утром 12 октября в районе областной больницы. Здесь под колёса иномарки попал молодой человек, травмы оказались не совместимы с жизнью.  В распоряжении сайта Сибдепо оказались кадры, на которых видны последствия дорожной трагедии.

В ГИБДД города сообщили, что со стороны Пионерского бульвара в сторону улицы Терешковой ехал 23-летний водитель на Mitsubishi Lancer. В этот момент пешеход  переходила дорогу вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля. Столкновения избежать не удалось, молодой мужчина погиб. В ведомстве отметили, что по данному факту проводится проверка.

 
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