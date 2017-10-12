В Кемерове ликвидировали подпольный цех по производству спиртосодержащей продукции

Сотрудники транспортной полиции сегодня ликвидировали подпольный цех по производству спиртосодержащей продукции. Разливали алкоголь в одном из складских помещений за Кемеровским железнодорожным вокзалом. Оперативникам пришлось разбирать перекрытие соседнего бокса, чтобы попасть внутрь.Задержаны 5 человек, изъято 3200 наполненных бутылок, около 6 тысяч единиц пустой тары, более 1200 литров спирта, 5 тысяч крышек и 10 рулонов этикеток. Возбуждено уголовное дело. Вся жидкость отправлена на экспертизу.



