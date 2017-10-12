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12 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 75

В Кемерове ликвидировали подпольный цех по производству спиртосодержащей продукции

Сотрудники транспортной полиции сегодня ликвидировали подпольный цех по производству спиртосодержащей продукции.  Разливали алкоголь в одном из складских помещений за Кемеровским железнодорожным вокзалом. Оперативникам пришлось разбирать перекрытие соседнего бокса, чтобы попасть внутрь.Задержаны 5 человек, изъято  3200 наполненных бутылок, около 6 тысяч единиц пустой тары, более 1200 литров спирта, 5 тысяч крышек и 10 рулонов этикеток. Возбуждено уголовное дело. Вся  жидкость отправлена на экспертизу. 

 

 
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