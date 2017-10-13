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13 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 57

Кузбассовец устроил серьёзное ДТП и скрылся с места происшествия

Кузбассовец устроил серьёзное ДТП и скрылся с места происшествия

Авария произошла в Юрге 12 октября. Мужчина спровоцировал жёсткое ДТП и скрылся.

Водитель Toyota Platz не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине Nissan, который отбросило на пешехода. В результате столкновения пострадали два пассажира, сидевшие в машине виновника ДТП, водитель второго автомобиля и пешеход. Мужчина, устроивший аварию, с места происшествия ретировался.  

«В ходе розыскных мероприятий полицейские задержали его. Инспекторы ДПС составили на него протокол по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», санкции которой предусматривают в качестве наказания лишение права управления транспортными средствами на срок до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток», - сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Отмечается, что правоохранители также рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». 

 
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