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13 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 30

В Кемерове из-за неработающих светофоров образовалась пробка

Утро пятницы началось с дорожного коллапса. На перекрестке Ленина и Терешковой не работали  все светофоры. И это в час пик, когда кемеровчане развозят детей по школам и детским садам, едут на работу. В итоге образовался большой автомобильный затор. Особенно опасной ситуация оказалась для пешеходов. Не все водители проявляли дружелюбие, поэтому людям приходилось маневрировать между машинами. В центре организации дорожного движения пояснили: отключение связано с ремонтом. 

 
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