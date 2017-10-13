В Кемерове из-за неработающих светофоров образовалась пробка

Утро пятницы началось с дорожного коллапса. На перекрестке Ленина и Терешковой не работали все светофоры. И это в час пик, когда кемеровчане развозят детей по школам и детским садам, едут на работу. В итоге образовался большой автомобильный затор. Особенно опасной ситуация оказалась для пешеходов. Не все водители проявляли дружелюбие, поэтому людям приходилось маневрировать между машинами. В центре организации дорожного движения пояснили: отключение связано с ремонтом.