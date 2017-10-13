В Кузбассе потеплеет до 17 градусов

Синоптики говорят, что в Кемерове на выходных будет солнечно и тепло. Можно выбраться на прогулку. Подробнее расскажет сотрудник областного Гидрометцентра Наталья Полуэктова.

- В пятницу мы находимся под влиянием антициклона, поэтому погода солнечная, но прохладная. Температура в пределах …+2…+7 градусов. В выходные дни будет оказывать влияние уже циклон, он будет южный, температуры будут повыше, мы ожидаем, что в субботу температуры днем +5+10, а в воскресенье ещё теплее …+8…+13, а по югу области возможно достижение отметок …+17 и выше. Но так как это южный циклон, циклоны к нам всегда приносят осадки, поэтому мы оставляем вероятность осадков, - сообщила Наталья Полуэктова.