Александр Малышко стал главой Ижморского района

На сессии Совета народных депутатов Ижморского муниципального района избрали нового главу. Им стал Александр Малышко. Он родился в 1965 году в Промышленновском районе. В начале 90-х работал главным инженером на АОЗТ «Красный Яр». Был также директором совхоза «Симбирский» и главой Симбирского сельского поселения Ижморского муниципального района

- С июня 2012 года по октябрь 2017 года занимал пост главы Ижморского района, - напомнили в пресс-службе областной администрации.