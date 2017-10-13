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Новости |Общество
13 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 51

Александр Малышко стал главой Ижморского района

Александр Малышко стал главой Ижморского района

На сессии Совета народных депутатов Ижморского муниципального района избрали нового главу. Им стал Александр Малышко. Он родился в 1965 году в Промышленновском районе. В начале 90-х работал главным инженером на АОЗТ «Красный Яр». Был также директором совхоза «Симбирский» и главой Симбирского сельского поселения Ижморского муниципального района

- С июня 2012 года по октябрь 2017 года занимал пост главы Ижморского района, - напомнили в пресс-службе областной администрации.

 

 
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