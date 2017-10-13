Житель Кузбасса надругался над двумя мальчиками

Вынесен приговор ранее судимому 19-летнему парню Таштагольского района. Молодого человека признали виновным по двум эпизодам статьи «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

В феврале этого года осуждённый надругался над 12-летним мальчиком. Ребёнок рассказал об этом родителям, мужчину взяли под стражу. Выяснилось, что это не единственный случай: в 2015-м жертвой кузбассовца стал 10-летний знакомый мальчик.

- В ходе предварительного следствия обвиняемому и потерпевшим проведены психолого-психиатрические экспертизы. Признаков фантазирования у мальчиков не выявлено, юноша признан вменяемым, - сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области. Суд назначил парню почти 13 лет в колонии строгого режима.