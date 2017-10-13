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13 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 39

Сотрудникам кузбасского Следкома представят нового руководителя

Сегодня на должность первого заместителя руководителя Следстенного комитета по Кузбассу назначен генерал - майор Андрей Коновод. Как пояснили в управлении,  он будет исполнять обязанности главного следователя региона.

В ближайшее время его представят сотрудникам. Президентский указ уже подписан. Напомню,  прежний глава СК Сергей Калинкин является обвиняемым по делу о вымогательстве акций разреза «Инской». Срок его содержания под стражей в СИЗО продлён до 13 ноября. Добавлю, Коновод ранее возглавлял ведомство в Еврейской автономной области. 

 
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