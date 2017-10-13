Около двухсот жителей кузбасского села обратились за медицинской помощью

За медицинской помощью сегодня обратились около двухсот жителей села Топки. Там с самого утра работал областной поезд здоровья. В местном фельдшерско-акушерском пункте пациентов принимали узкие специалисты - кардиолог, детский лор, эндокринолог, пульмонолог. 20 октября врачи прибудут в деревню Рассвет. Уже сейчас можно записываться на приём. По инициативе губернатора Амана Тулеева 13 лет специалисты областных медучреждений ведут круглогодичную выездную работу. Только за последние 5 лет более миллиона жителей отдаленных деревень получили квалифицированную помощь.