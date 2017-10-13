В Кемерове умерла 32-летняя директор «Парка Чудес»

В столице Кузбасса простятся с директором «Парка Чудес».

Зинаида Жук несколько лет была специалистом по связям с общественностью в компаниях «Кузбасс Капитал Инвест» и «Система Чибис». Затем она стала замдиректора «Парка Чудес» и вскоре возглавила его.

По сообщению «Газеты Кемерова», 32-летняя женщина умерла из-за скоротечной болезни.

Отмечается, что прощание с Зинаидой Жук пройдёт 16 октября, с 12:00 до 13:00, в Храме Святой Троицы (проспект Химиков, 32).