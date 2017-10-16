Кузбассовцам разъяснили, как настроить телевизоры на «цифру»

На неделе ГТРК «Кузбасс» отправила на согласование схему подключения вещания в цифровом формате. На прошлой неделе прошла приемка оборудования, технически все готово. Остались формальности. И уже через пару недель с 1 ноября наша компания первая среди региональных и пока единственная начинает вещание в «цифре». Что меняется для вас, уважаемые телезрители? Для абонентов кабельного телевидения ничего. Все пройдет автоматически. Кабельщики обязаны по закону. А вот если у вас обычная антенна - комнатная или на крыше стоит? Или же индивидуальная или коллективная? Тут поможет или телевизор с функцией приема цифрового сигнала DVB Т 2 д.б. написано в технических характеристиках. Его поставил на автопоиск каналов - он все сам найдет. 20 цифровых телеканалов плюс 3 радиостанции в крупных городах. Но новый телевизор дорого. Дешевле специальная приставка, так называемый ресивер. Мы попытались купить и подключить.