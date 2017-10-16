Илья Середюк рассказал о подготовке Кемерова к Новому году

Мэр города Илья Середюк написал пост, в котором рассказал о том, как кузбасская столица начала готовиться к любимому зимнему празднику. Глава отметил, что президент подписал указ об объявлении в России Десятилетия детства. Кроме того, 2018-й для Кемерова - юбилейный год.



- Эти темы и станут основой для праздничного оформления. На площади Советов и в каждом районе построим ледовые и снежные городки со сказочными героями. Сейчас выбираем эскизы фигур, горок, - написал Илья Середюк. Он добавил, что сейчас изучается вопрос посадки на главных районных площадках живых елей, чтобы не было необходимости спиливать. Кстати, уже в ноябре большая ель появится на бульваре Строителей.



