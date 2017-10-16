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Новости |Происшествия
16 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 27

В Кемерове малыш стал пленником автомобиля

В Кемерове малыш стал пленником автомобиля

Изрядно поволноваться родителей заставил 2-летний мальчик, который заблокировал себя в машине. Семья с ребёнком приехала в магазин, маленький сын сидел на заднем сидении в кресле. Малыш стал капризничать, чтобы его угомонить, отец дал ему ключ от авто.    

-  Пока родители выходили из машины, закрыв двери, их двухлетний сын нажал на кнопку блокировки. Малыш остался закрытым один в автомобиле, - сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». На месте приехали сотрудники Кемеровской службы и с помощью специального инструмента открыли машину.

 

 

 
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